Украину поделили на зоны карантина: куда попал Киев и области

Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина . Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.

Остальные областей Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавирус.

Напомним, глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что сначала Киев будет в "желтой" зоне карантина, но через неделю может оказаться в "оранжевой", а также пояснил почему.

Кроме того, Рубан рассказал, может ли Киев оказаться в "зеленой" зоне карантина.