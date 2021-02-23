Карантин могут ужесточить в двух областях: где именно
Фото: карантин в двух областях могут ужесточить (РБК-Украина)
Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность ужесточения карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:
- проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;
- рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятной ситуацией в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров с 26 февраля.
Также сообщалось, что в "красную" зону карантина попали две области.