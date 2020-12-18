План вакцинации от COVID-19 в Украине: что планирует Кабмин
Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.
"Что касается вакцинации. Минздрав разработал национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Уже на следующей неделе этот план будет утвержден", - сказал премьер-министр.
Глава Кабинета министров предварительно озвучил детали национального плана. Он подчеркнул, что основной задачей плана вакцинации является охват 50% населения, а это почти 21 млн человек.
"Возникает необходимость определения приоритетов групп населения, которые должны получить вакцинацию в первую очередь... Выделю ряд приоритетных групп", - сказал премьер.
Приоритетные группы:
- медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19
- военнослужащие, участвующие в ООС,
- работники социальной сферы,
- лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений,
- работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, военных ВСУ, МВД,
- учителя и другие работники сферы образования,
- пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.
"Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин", - добавил Шмыгаль.
Как писало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.
Кроме того, на следующей неделе Минздрав проведет тестирование системы вызова пенсионеров на прививку от коронавируса.