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План вакцинации от COVID-19 в Украине: что планирует Кабмин

Новина українською → Украина, Пятница 18 декабря 2020 11:39
План вакцинации от COVID-19 в Украине: что планирует Кабмин Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.

"Что касается вакцинации. Минздрав разработал национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Уже на следующей неделе этот план будет утвержден", - сказал премьер-министр.

Глава Кабинета министров предварительно озвучил детали национального плана. Он подчеркнул, что основной задачей плана вакцинации является охват 50% населения, а это почти 21 млн человек.

"Возникает необходимость определения приоритетов групп населения, которые должны получить вакцинацию в первую очередь... Выделю ряд приоритетных групп", - сказал премьер.

Приоритетные группы:

  • медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19
  • военнослужащие, участвующие в ООС,
  • работники социальной сферы,
  • лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений,
  • работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, военных ВСУ, МВД,
  • учителя и другие работники сферы образования,
  • пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

"Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин", - добавил Шмыгаль.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.

Кроме того, на следующей неделе Минздрав проведет тестирование системы вызова пенсионеров на прививку от коронавируса.

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