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Украина ждет первые COVID-вакцины в феврале, крупную партию - в марте

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 11:30
Украина ждет первые COVID-вакцины в феврале, крупную партию - в марте Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале. Крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры в двух направлениях - непосредственно с производителями вакцин и с руководством стран, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что бюджет на 2021 год предусматривает закупку вакцины от COVID-19 для 2 млн украинцев. При этом правительство будет привлекать дополнительные средства.

До этого сообщалось, что Кабмин ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.

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Новости Украины Общество Вакцина COVID-19 Денис Шмыгаль
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