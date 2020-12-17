Национальный план вакцинации украинцев: Рада может дать Кабмину ряд поручений

Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса. Речь идет о проекте постановления №4500.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Сейчас текст этого документа отсутствует на сайте парламента. Однако его уже рассмотрел комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

Постановление предусматривает ряд поручений Кабинету министров и Министерству здравоохранения по разработке и внедрению плана вакцинации.

Итак, в постановлении Кабмина рекомендуют разработать и утвердить на правительственном уровне план вакцинации. Процесс должен координироваться на национальном и региональном уровнях. Для этого предлагают создать соответствующие штабы.

Правительству предлагают оценить возможности инфраструктуры для хранения и развозки вакцин и дозакупить необходимое оборудование.

В постановлении обращают внимание на необходимость определения мест вакцинации и подготовки соответствующего персонала, проведения коммуникационной кампании по мотивации населения к вакцинации.

В свою очередь Минздрав подал свои предложения к указанному постановлению. Среди них:

предусмотреть добровольность вакцинации;

уровень утверждения Национального плана определить на уровне приказа Министерства здравоохранения, а не КМУ;

рекомендовать органам местного самоуправления обновить надлежащее оборудование для обеспечения холодовой цепи в пунктах прививки;

исключить из постановления создание отдельного реестра вакцинированных лиц.

"Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня проект постановления №4500 и принять его за основу и в целом с учетом предложений комитета, подготовленных на основе предложений Минздрава", - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости получения Украиной первых партий вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Украина ожидает поставки вакцины по программе COVAX в первом квартале 2021 года.

При этом вакцинацию в Украине рассчитывают начать уже в феврале.