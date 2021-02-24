UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух

Автор: Роман Тверденко

В Украине большинство областей получат вакцину от коронавируса сегодня, 24 февраля. Лишь в двух областях доставка завершится уже в четверг.

Об этом рассказала директор госпредприятия "Укрмедснаб" Оксана Маринчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она отметила, что уже в четверг вакцину получат в отдаленных регионах Закарпатья и Ивано-Франковская область.

"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.

В то же время известно, что в Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Украинавакцина от коронавируса
Читайте также
COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США
В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса
Прогноз погоды