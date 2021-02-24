COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух

В Украине большинство областей получат вакцину от коронавируса сегодня, 24 февраля. Лишь в двух областях доставка завершится уже в четверг.

Об этом рассказала директор госпредприятия "Укрмедснаб" Оксана Маринчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она отметила, что уже в четверг вакцину получат в отдаленных регионах Закарпатья и Ивано-Франковская область. "Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - сказала Маринчук.