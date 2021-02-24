В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса

В Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.

Он рассказал, что первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.

В прививочном кабинете Винницкого регионального гепатологического центра сегодня привили уже 14 медиков.

В Винницкую область доставили 17,8 тысяч доз вакцины AstraZeneca.