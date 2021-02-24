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Вакцинация от COVID началась еще в одной области Украины

Новина українською → Бровары, Среда 24 февраля 2021 15:08
Вакцинация от COVID началась еще в одной области Украины Фото: доставка вакцины от COVID (koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.

Об этом сообщает "Украина 24".

Сообщается, что в Броварах вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко. Процесс вакцинации занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцинация стартовала в Черкасской области, первым в Украине прививку сделали врачу-реаниматологу Евгению Горенко. Вакцинация проводится препаратом Covishield, который закупила Украина. Он производится на мощностях индийского Serum Institute.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вторая партия вакцины будет доставлена в марте. По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

В период с февраля по апрель 2021 года должны вакцинироваться 367 тысяч медиков и участников ООС.

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