Киев пока не начал вакцинацию от COVID. Препарат еще не доставили

В Киеве еще не начали вакцинацию от COVID . По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

Об этом РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

По его словам, препараты еще не поступили с центрального склада на киевский склад.

"Мы ожидаем поступления вакцины на наш склад. Мы ведь ее не забираем, нам ее привозят. В Минздраве заявили, что сегодня должна быть поставка в семь регионов. Киев среди них. Когда именно она будет, не могу ответить", - отметил Животенюк.

Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 000 доз.