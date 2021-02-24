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Киев пока не начал вакцинацию от COVID. Препарат еще не доставили

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 15:25
Киев пока не начал вакцинацию от COVID. Препарат еще не доставили Фото: вакцина от COVID (koda.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

В Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

Об этом РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

По его словам, препараты еще не поступили с центрального склада на киевский склад.

"Мы ожидаем поступления вакцины на наш склад. Мы ведь ее не забираем, нам ее привозят. В Минздраве заявили, что сегодня должна быть поставка в семь регионов. Киев среди них. Когда именно она будет, не могу ответить", - отметил Животенюк.

Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 000 доз.

Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

В Киевской области вакцинация тоже началась. В Броварах вакцинировали врача инфекционного отделения. Процесс занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.

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