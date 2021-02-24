COVID-вакцину сьогодні доставлять до більшості регіонів України, крім двох

В Україні більшість областей отримають вакцину від коронавірусу сьогодні, 24 лютого. Лише в двох областях доставка завершиться вже в четвер.
Про це розповіла директор держпідприємства "Укрмедпостач" Оксана Маринчук в ефірі телеканалу "Україна 24".
Вона зазначила, що вже в четвер вакцину отримають у віддалених регіонах Закарпаття та Івано-Франківська область.
"Сьогодні ми повністю закриваємо всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра", - сказала Маринчук.
Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 17,8 тисяч доз.
Також повідомлялося, що вакцинація від COVID почалася вже в Київській області. Першою в цьому регіоні щеплення отримала лікар в Броварах.
У той же час відомо, що у Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.