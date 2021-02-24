RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-вакцину сьогодні доставлять до більшості регіонів України, крім двох

Автор: Роман Тверденко

В Україні більшість областей отримають вакцину від коронавірусу сьогодні, 24 лютого. Лише в двох областях доставка завершиться вже в четвер.

Про це розповіла директор держпідприємства "Укрмедпостач" Оксана Маринчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона зазначила, що вже в четвер вакцину отримають у віддалених регіонах Закарпаття та Івано-Франківська область.

"Сьогодні ми повністю закриваємо всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 17,8 тисяч доз.

Також повідомлялося, що вакцинація від COVID почалася вже в Київській області. Першою в цьому регіоні щеплення отримала лікар в Броварах.

У той же час відомо, що у Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Українавакцина від коронавірусу
Читайте також
COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на крок ближче до схвалення в США
У Вінницькій області розпочали вакцинацію від коронавірусу
Прогноз погоди