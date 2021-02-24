COVID-вакцину сьогодні доставлять до більшості регіонів України, крім двох

В Україні більшість областей отримають вакцину від коронавірусу сьогодні, 24 лютого. Лише в двох областях доставка завершиться вже в четвер.

Про це розповіла директор держпідприємства "Укрмедпостач" Оксана Маринчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона зазначила, що вже в четвер вакцину отримають у віддалених регіонах Закарпаття та Івано-Франківська область. "Сьогодні ми повністю закриваємо всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра", - сказала Маринчук.