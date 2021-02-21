Боевики на Донбассе стреляли по военным из снайперского оружия

Российские боевики один раз нарушили режим прекращения огня 21 февраля. Они обстреляли украинские позиции из снайперского оружия.

Огонь боевики открывали по украинским позициям возле Светлодарска. На это военные реагировали обстрелом в ответ.

Утром сообщалось, что за 20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинцы открывали огонь в ответ.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Кроме этого, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях за финансирование терроризма. В последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.