RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї

Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню 21 лютого. Вони обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях біля Світлодарська. Це військові реагували обстрілом у відповідь.

Серед сил ООС немає бойових втрат. Українська сторона повідомила про порушення режиму "тиші" представникам СММ ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

Крім цього, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас
Читайте також
Хомчак пов'язав загострення на Донбасі з останніми санкціями РНБО
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим "тиші", пошкоджено три будинки
Прогноз погоди