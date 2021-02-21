Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї

Російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню 21 лютого. Вони обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях біля Світлодарська. Це військові реагували обстрілом у відповідь.

Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

Крім цього, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.