Семь нарушений "тишины" на Донбассе: ситуация в зоне ООС
За минувшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинцы открывали огонь в ответ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По украинским позициям неподалеку населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Также вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
Ранее сообщалось, что пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.