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Хомчак связал обострение на Донбассе с последними санкциями СНБО

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 22:13
Хомчак связал обострение на Донбассе с последними санкциями СНБО Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях за финансирование терроризма. В последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает сайт ВСУ.

По его словам, как правило, обстрелы украинских позиций и мирных населенных пунктов наблюдаются накануне встреч Трехсторонней контактной группы, а также после заседаний СНБО относительно принятия санкций за финансирование терроризма.

Хомчак подчеркивает, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. В частности, сегодня противник из минометов нанес удар по позициям ВСУ, после чего обстрелял жилой сектор Новгородского. Кроме того, с позиций возле оккупированной Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

"Ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается", - добавил Хомчак.

Напомним, Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и еще нескольких человек и компаний за причастность к финансированию терроризма на Донбассе.

Кроме того, стало известно, что под санкции попала российская сеть "Спортмастер".

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