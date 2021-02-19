Вопрос окончания войны в Украине находится в кабинете Путина, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что только президент России Владимир Путин может завершить войну в Украине. По его словам, никакие договоренности не помогут решить конфликт.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Данилов отметил, что весь мир понимает, что вопрос завершения войны в Украине находится только в кабинете Путина.

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека - Владимира Путина. До того времени, пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Единственный человек, который может закончить войну - это Путин. Это знает весь мир", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что единственной задачей Кремля является уничтожение Украины, но сейчас время на стороне украинцев.

"Еще раз повторяю, вопрос окончания войны находится только в кабинете Путина, в его голове. Других вариантов - нет... Ибо у них одно единственное задание - уничтожение Украины. Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на РФ, время работает на украинский народ", - сказал Данилов.

Напомним, на выходных Путин заявил, что Россия "не оставит" Донбасс.

Позже в Кремле пояснили, что Путин в своем заявлении о Донбассе имел в виду "социальную помощь".

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



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Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.



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