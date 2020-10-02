Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

Правительство готово выплатить компенсации жертвами пожаров в Луганской области. Максимальная сумма компенсаций составляет 300 тысяч гривен.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, пострадавшим в результате пожарам предусмотрены следующие выплаты:

300 тысяч гривен - за полностью разрушенный дом;

200 тысяч гривен - за погибшего члена семьи;

50 тысяч гривен - за частичное повреждение дома;

20 тысяч гривен - если пострадало хозяйство.

"Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность посчитать", - сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что компенсации также готова выплачивать местная власть. Пострадали в результате пожаров от 250 до 300 домов.

Ранее РБК-Украина писало, что Луганская облгосадминистрация должна подготовить обоснования и расчеты для ликвидации последствий пожаров.

Отметим, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. В результате пожаров, по словам Шмыгаля, погибли 8 человек, 17 находятся в больницах. При этом в МВД сообщали о 9 жертвах пожаров.