Из-за пожаров в Луганской области открыли 10 уголовных дел, - Шмыгаль

По состоянию на 10 часов, в Луганской области от пожара пострадали около 19 тысяч гектар лесных насаждений. Открыты уже 10 уголовных дел.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Луганской области.

Кроме того, от 250 до 300 домов пострадали от огня.

"Общая ситуация по состоянию на сейчас следующая: от пожара пострадали 19 тысяч гектар лесных насаждений. Возбуждено 10 уголовных производства", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате пожара погибли 8 человек, в том числе, работник Гослесагентства. Еще 17 человек находятся в больницах.

"Причины будут названы после завершения расследования", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что в целом по Украине пострадали от пожаров более 25 тысяч гектар.

"Это причина, из-за которой мы должны разработать стратегию реагирования", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Гослесагентство должно разработать соответствующую стратегию.

"Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы и предупреждения пожаров. На Луганщине надо разработать такой план, чтобы ситуация не повторялась", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в МВД уточнили число погибших в результате пожара в Луганской области.

Отметим, прокуратура назвала основные версии возникновения пожаров в Луганской области.