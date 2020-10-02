Из-за пожаров в Луганской области открыли 10 уголовных дел, - Шмыгаль
По состоянию на 10 часов, в Луганской области от пожара пострадали около 19 тысяч гектар лесных насаждений. Открыты уже 10 уголовных дел.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Луганской области.
Кроме того, от 250 до 300 домов пострадали от огня.
"Общая ситуация по состоянию на сейчас следующая: от пожара пострадали 19 тысяч гектар лесных насаждений. Возбуждено 10 уголовных производства", - говорится в сообщении.
Он отметил, что в результате пожара погибли 8 человек, в том числе, работник Гослесагентства. Еще 17 человек находятся в больницах.
"Причины будут названы после завершения расследования", - добавил он.
Шмыгаль отметил, что в целом по Украине пострадали от пожаров более 25 тысяч гектар.
"Это причина, из-за которой мы должны разработать стратегию реагирования", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Гослесагентство должно разработать соответствующую стратегию.
"Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы и предупреждения пожаров. На Луганщине надо разработать такой план, чтобы ситуация не повторялась", - сказал Шмыгаль.
Напомним, в МВД уточнили число погибших в результате пожара в Луганской области.
Отметим, прокуратура назвала основные версии возникновения пожаров в Луганской области.