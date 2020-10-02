МВД уточнило число жертв пожара в Луганской области
В Министерстве внутренних дел уточнили число погибших в результате пожара в Луганской области. По последним данным, погибли 9 человек и 17 человек пострадали.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.
Ранее в Офисе генпрокурора сообщили о 11 жертвах лесного пожара.
"По нашим данным, 9 погибших и 17 человек госпитализированы", - уточнил Геращенко.
Заместитель министра отметил, что продолжается тушение пожара и установление причин возгорания.
Отметим, площадь пожаров в Луганской области составляет 13 тысяч гектар. Ее пытаются потушить более 2,5 тысяч спасателей.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область.
Вместе с тем, прокуратура назвала основные версии возникновения пожаров в Луганской области.
Кроме того, правительство поручило Луганской ОГА подготовить расчеты для безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий масштабных пожаров.