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Пожары в Луганской области: ОГА должна подготовить расчеты по ликвидации последствий

Новина українською → Луганская область, Четверг 01 октября 2020 19:55
Пожары в Луганской области: ОГА должна подготовить расчеты по ликвидации последствий Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ситуацию с пожарами в Луганской области. Комиссия предоставила ряд поручений областной госадминистрации.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Луганской облгосадминистрации поручено подготовить обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - указано в сообщении.

После этого Минэкономики вместе с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС на основе этих данных должны подать Кабинету министров проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий пожаров, в том числе на предоставление материальной помощи родственникам погибших и пострадавшему населению.

Указано, что администрации поручено:

  • обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
  • в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета на помощь родственникам погибших и пострадавшему населению для компенсации за утраченное жилье и имущество;
  • организовать мероприятия по обеспечению пострадавших, в случае необходимости, временным жильем, продуктами, медицинскими средствами и вещами первой необходимости и средствами гигиены.
  • Кроме того, обладминистрация в кратчайшие сроки должна обследовать здания, поврежденные огнем, и оформить необходимые документы для возмещения нанесенного ущерба.

Также ОГА должна отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района.

Как писало РБК-Украина, в Станице Луганской горит целая улица; в городе также слышны звуки взрывов.

Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже 9 человек.

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