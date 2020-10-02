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Шмигаль назвав суми компенсацій жертвам пожеж в Луганській області

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд готовий виплатити компенсації жертвами пожеж в Луганській області. Максимальна сума компенсацій становить 300 тисяч гривень.

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Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, постраждалим внаслідок пожеж передбачені наступні виплати:

  • 300 тисяч гривень - за повністю зруйнований будинок;
  • 200 тисяч гривень - за загиблого члена сім'ї;
  • 50 тисяч гривень - за часткове пошкодження будинку;
  • 20 тисяч гривень - якщо постраждало господарство.

"Уряд готовий до виплат. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде можливість порахувати", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що компенсації також готова виплачувати місцева влада. Постраждали внаслідок пожеж від 250 до 300 будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що Луганська облдержадміністрація повинна підготувати обґрунтування і розрахунки для ліквідації наслідків пожеж.

Відзначимо, пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. В результаті пожеж, за словами Шмигаль, загинули 8 осіб, 17 перебувають в лікарнях. При цьому в МВС повідомляли про 9 жертв пожеж.

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Новини України пожежаКомпенсацияДенис Шмигаль