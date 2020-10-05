ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах

Новина українською → Нагорный Карабах, Понедельник 05 октября 2020 14:30
Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах Фото: военные (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины. Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Он обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министров юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В заявлении говорится о боевых действиях Азербайджана и Армении. Как отмечается, в результате осуществления азербайджанской стороной контрнаступальних мер армянские военные силы потеряли часть своих позиций.

"В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - заявили в Баку.

Также было отмечено, что из-за значительной численности армянской диаспоры в вышеупомянутых странах было подготовлено соответствующее обращение.

Напомним, Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха.

Отметим, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Украина Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
DAILY
Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете