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НАБУ вызвало судью Вовка на следственные действия

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 20:23
НАБУ вызвало судью Вовка на следственные действия Фото: Павел Вовк (facebook.com Павло Вовк)
Автор: РБК-Украина

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на следственные действия. Также повестки были отравлены трем судьям ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Повестки были подписаны на имена главы ОАСК Павла Вовка, судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберды.

Процессуальные действия должны состояться на 9 и 12 октября.

"Вам необходимо прибыть 09.10.2020 и 12.10.2020 в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в повестке.

НАБУ вызвало судью Вовка на следственные действия

Напомним, в середине июля НАБУ сообщило о подозрении в попытке захвата власти главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, а также другим судьям ОАСК. При этом Вовк подозрение не получил, а Высший совет правосудия отказался отстранить его из-за того, что тот якобы не получил статус подозреваемого. В итоге Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела на 6 месяцев.

Также РБК-Украина писало, что Минюст подал жалобу на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка.

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