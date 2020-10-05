НАБУ вызвало судью Вовка на следственные действия

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на следственные действия. Также повестки были отравлены трем судьям ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Повестки были подписаны на имена главы ОАСК Павла Вовка, судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберды.

Процессуальные действия должны состояться на 9 и 12 октября.

"Вам необходимо прибыть 09.10.2020 и 12.10.2020 в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в повестке.

Напомним, в середине июля НАБУ сообщило о подозрении в попытке захвата власти главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, а также другим судьям ОАСК. При этом Вовк подозрение не получил, а Высший совет правосудия отказался отстранить его из-за того, что тот якобы не получил статус подозреваемого. В итоге Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела на 6 месяцев.

Также РБК-Украина писало, что Минюст подал жалобу на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка.