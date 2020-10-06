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В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов, почти 600 ранены

Новина українською → Бишкек, Вторник 06 октября 2020 06:43
В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов, почти 600 ранены Фото: протесты в Бишкеке (twitter.com)
Автор: Инна Собора

В ходе протестов в Киргизии погиб человек. Еще 590 митингующих получили ранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

По оперативным данным, всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших.

"Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек. Акциии переросли в столкновения с полицией.

Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

После протестов в Бишкеке подожгли здание Белого дома.

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