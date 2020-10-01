В Станице Луганской горит целая улица, происходят взрывы

Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения. Там горят почти все дома на улице Донецкой.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.

Сообщается, что ситуация в Станице Луганской очень сложная. Тушение осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов улица Донецкая плотно обстреливалась боевиками. На сегодня там осталось много взрывоопасных предметов, которые детонируют из-за высокой температуры.

"Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пожар частично повредил инфраструктуру. На данный момент пропускные операции приостановлены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал бы связывать пожары в Луганской области с обстрелами. При этом штаб операции Объединенных сил отмечает, что пожары были спровоцированы именно обстрелами боевиков так называемой "Луганской народной республики". Сегодня для тушения пожаров подняли авиацию после того, как были получены гарантии безопасности.