Число жертв пожаров в Луганской области выросло

В результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

Кроме того, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Уже локализировано и ликвидировано 116 пожаров. Еще на 30 участках работают подразделения спасателей.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь возгорания составляет более 11 тысяч гектаров.

Напомним, в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района.

Кроме того, в Станице Луганской горит целая улица. В городе также слышны звуки взрывов. На КПВВ пожар частично повредил инфраструктуру; в настоящее время пропускные операции прекращены.

Отметим, пожары в Луганской области снова вспыхнули на этой неделе. Огонь уже подобрался к Северодонецку, а также повредил КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения. Из-за пожара спасатели эвакуировали несколько населенных пунктов.