Пожары в Луганской области: полиция назвала число жертв и пропавших без вести

По состоянию на 2 октября в Луганской области продолжается ликвидация 7 очагов пожаров на площади около 13 тысяч гектаров. По официальным данным, жертвами пожаров стали 7 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
В результате пожаров погибли:
Сейчас также ведутся поиски двух жительниц Сиротино, и двух жительниц Вороново. Еще 18 человек в результате пожаров оказались в больнице. Потерпевшими признали 50 человек.
Напомним, вчера в Офисе генпрокурора заявили о гибели 11 человек в результате лесных пожаров в Луганской области.
Сегодня утром заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил количество жертв пожаров на Луганщине.
Кроме того, сегодня стали известны размеры компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в Луганской области.