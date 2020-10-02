Пожежі у Луганській області: поліція назвала кількість жертв та зниклих безвісти

Станом на 2 жовтня в Луганській області триває ліквідація 7 осередків пожеж на площі близько 13 тисяч гектарів. За офіційними даними, жертвами пожеж стали 7 людей, ще чотирьох вважають зниклими безвісти.
Про це повідомляє поліція Луганської області.
В результаті пожеж загинули:
Зараз також ведуться пошуки двох мешканок Сиротине, та двох жительок Воронове. Ще 18 людей в результаті пожеж опинилися у лікарні. Потерпілими визнали 50 людей.
Нагадаємо, вчора в Офісі генпрокурора заявили про загибель 11 людей в результаті лісових пожеж у Луганській області.
Сьогодні вранці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив кількість жертв пожеж на Луганщині.
Крім того, сьогодні стали відомі розміри компенсацій постраждалим від лісових пожеж у Луганській області.