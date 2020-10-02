ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

Новина українською → Луганская область, Пятница 02 октября 2020 10:50
Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство готово выплатить компенсации жертвами пожаров в Луганской области. Максимальная сумма компенсаций составляет 300 тысяч гривен.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, пострадавшим в результате пожарам предусмотрены следующие выплаты:

  • 300 тысяч гривен - за полностью разрушенный дом;
  • 200 тысяч гривен - за погибшего члена семьи;
  • 50 тысяч гривен - за частичное повреждение дома;
  • 20 тысяч гривен - если пострадало хозяйство.

"Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность посчитать", - сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что компенсации также готова выплачивать местная власть. Пострадали в результате пожаров от 250 до 300 домов.

Ранее РБК-Украина писало, что Луганская облгосадминистрация должна подготовить обоснования и расчеты для ликвидации последствий пожаров.

Отметим, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. В результате пожаров, по словам Шмыгаля, погибли 8 человек, 17 находятся в больницах. При этом в МВД сообщали о 9 жертвах пожаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пожар Компенсация Денис Шмыгаль
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом