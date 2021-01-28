Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций. Санкции вводят против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова.

Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств о введении санкций против России.

Напомним, в декабре прошлого года в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за 73 млн долларов. Приобрела завод дочерняя компания банка "Россия".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".

После чего в Министерстве реинтеграции заявили, что Украина будет инициировать введение новых международных санкций против России из-за присвоения и продажи винзавода "Массандра", а также введет национальные санкции.