Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій. Санкції вводять проти юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.

Проте сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО - засекречено.

Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, в грудні минулого року в окупованому Криму продали винзавод "Масандра" майже за 73 млн доларів. Придбала завод дочірня компанія банку "Росія".

У Міністерстві закордонних справ України назвали "нікчемним" рішення Росії про продаж винного заводу "Массандра".

Після чого в Міністерстві реінтеграції заявили, що Україна буде ініціювати введення нових міжнародних санкцій проти Росії через присвоєння та продажу винзаводу "Масандра", а також запровадить національні санкції.