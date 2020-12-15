Украина инициирует новые санкции против РФ из-за приватизации "Массандры"
Украина будет инициировать введение новых международных санкций против Российской Федерации из-за присвоения и продажи винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму. Также Киев будет вводить национальные санкции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
По словам вице-премьер-министра, министра реинтеграции Алексея Резникова, Украина будет предпринимать меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:
- инициировать национальные санкции;
- инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;
- обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.
"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - заявил Резников.
Напомним, вчера стало известно, что в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за 73 млн долларов. Приобрела завод дочерняя компания банка "Россия".
В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".
Также РБК-Украина писало, что Украина расценивает присвоение и продажу "Массандры" в Крыму как военное преступление.