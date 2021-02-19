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СНБО принял секретные решения по обострению на Донбассе

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 17:53
СНБО принял секретные решения по обострению на Донбассе Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопросы по обострению ситуации на Донбассе. И утвердил решения, которые имеют гриф "секретно".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Он рассказал, что на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка касательно ситуации на Донбассе.

Были приняты ряд решений, но их не могут разглашать из-за грифа "секретно".

Напомним, что в последние недели на Донбассе усилились обстрелы со стороны российских боевиков. Из-за этого возросло количество раненных и погибших военнослужащих. Последний такой случай был зафиксирован 12 февраля, в направлении Марьинки.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией". Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

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