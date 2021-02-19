Далее будет: в СНБО анонсировали решения по офшорам и госнедрам

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал решения по офшорам и государственным недрам. Он заявил, что эти решения будут принимать на будущих заседания СНБО.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Далее будет. Далее будут офшоры, собственность, далее будет все, что с 90-х украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседания СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.

"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

"И то, что касается украинских недр. Отдельная вообще ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Не надо. Закончились эти времена", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, сегодня СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Кроме того, в санкционный список попал еще ряд юридических и физических лиц.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



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