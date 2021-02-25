Зеленский опять созвал заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

"Президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - заявил Офис президента в Telegram .

Позже в Офисе президента официально подтвердили созыв заседания СНБО на 26 февраля.

Повестка заседания на данный момент держится в тайне.

Второй собеседник подтвердил ориентировочное время - 17:30.

"Да. Завтра будет заседание", - сказал один из них.

Напомним, в прошлый раз на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука, его жены и еще ряда людей и компаний.

С другими решениями прошлого заседания СНБО можно ознакомиться на РБК-Украина.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что следующие решения СНБО будут касаться оффшорных счетов чиновников и государственных недр.