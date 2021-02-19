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Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 18:19
Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого был рассмотрен ряд важных вопросов. В частности, решили ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука и приняли тайное решение по Донбассу.

Больше о главных решениях заседания СНБО - в материале РБК-Украина.

Санкции против Медведчука и его жены

Совет нацбезопасности и обороны сегодня ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц за финансирование терроризма. В список санкций попал нардеп Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Эти санкции будут действовать 3 года.

Также в санкционном списке оказались:

  • Константин Вацковский - гражданин России;
  • Валерий Донченко - гражданин России;
  • Наталья Лавренюк - гражданка Украины;
  • Сергей Лисогор - гражданин России;
  • Александр Маслюк - гражданин России;
  • Михаил Попов - гражданин России.

Обострение на Донбассе

СНБО сегодня приняла тайное решение из-за обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил соответствующим органам и должностным лицам пересмотреть решение СНБО о 5 сценариях урегулирования на Донбассе. В случае необходимости эти сценарии могут изменить.

Возврат государству газопровода

СНБО поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 километров этого нефтепровода.

Сейчас, как отметили в СНБО, этим нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. Однако никакой приватизации нефтепровода не проходило.

Напомним, социологи рассказали, как изменилось отношение украинцев к Зеленскому после введения санкций против трех "каналов Медведчука".

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Новости Украины Политика СНБО Виктор Медведчук Владимир Зеленский Санкции Донбасс
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