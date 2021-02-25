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Зеленський знову скликав засідання РНБО

Автор: Владислав Красінський

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно пройде в п'ятницю, 26 лютого.

Про це РБК-Україна повідомили два інформованих джерела.

"Так. Завтра буде засідання", - сказав один з них.

Другий співрозмовник підтвердив орієнтовний час - 17:30.

Порядок денний засідання на даний момент тримається в таємниці.

Оновлено.

Пізніше в Офісі президента офіційно підтвердили скликання засідання РНБО на 26 лютого.

"Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - заявив Офіс президента в Telegram.

Нагадаємо, минулого разу на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини та ще низки людей та компаній.

З іншими рішеннями минулого засідання РНБО можна ознайомитися на РБК-Україна.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що наступні рішення РНБО будуть стосуватися офшорних рахунків чиновників та державних надр.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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