Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно

Санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменить невозможно. Решение готовилось продолжительное время и основывается на материалах спецслужб.

Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, он снова назвал работу этих телеканалов информационным терроризмом.

"И до того времени, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы об их деятельности на территории Российской Федерации, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять это решение. Тогда бы мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно", - отметил Данилов.

Он уточнил, что украинские службы собирали информацию на протяжении восьми месяцев.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются Россией, в том числе, за деньги, заработанные на оккупированном Донбассе. Он также назвал такую ситуацию недопустимой.

Кроме того, Аваков подчеркнул, что Виктор Медведчук, которого связывают с вышеуказанными телеканалами, будет отвечать за свою "историческую роль" в событиях на Донбассе