В Госдепе США исключили переговоры о сделке с Германией по "Северному потоку-2"

В Госдепартаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2". 26 февраля СМИ сообщали об обмене мнениями двух стран по поводу дальнейшего строительства.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода .

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, касающихся "Северного потока-2".