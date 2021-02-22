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США изучают возможность новых санкций против "Северного потока-2"

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 22 февраля 2021 22:31
США изучают возможность новых санкций против "Северного потока-2" Фото: Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против "Северного потока-2". Вашингтон продолжает следить со строительством российского газопровода.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение о применении санкций", - сказала она.

Псаки отметила, что санкции являются только одним из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности в Европе. США продолжат работать с союзниками и партнерами по этому вопросу.

В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге для прессы подчеркнул, что возможные шаги Вашингтона в отношении "Северного потока-2" не станут "сюрпризом" для европейских партнеров.

Напомним, сегодня Министерство финансов США внесло в еще один список санкций судно "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток" в Балтийском море, и его владельца.

Кроме того, недавно стало известно, что Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

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