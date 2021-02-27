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МИД Литвы о "Северном потоке-2": мы фактически финансируем тирана

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 21:25
МИД Литвы о "Северном потоке-2": мы фактически финансируем тирана Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Евросоюз фактически "финансирует тирана".

Об этом шла речь в интервью Ландсбергиса для "Радио Свобода".

По словам литовского министра, в проекте "Северный поток-2" сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе.

"Этот проект также не приносит никакой пользы единства Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.

Ландсбергис отметил, что он предлагал отложить строительство "Северного потока-2" до новых выборов в России. По его мнению, если Россия сможет провести по-настоящему демократические выборы, то пусть продолжает реализацию газопровода.

"Если в России состоятся демократические выборы, то ладно - стройте дальше. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея, потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - добавил министр.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Литвы назвал условие отмены европейских санкций против России.

Как писало РБК-Украина, МИД Литвы призвал Германию остановить строительство "Северного потока-2" до проведения выборов в Госдуму РФ.

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