Когда Тихановская вернется в Беларусь: оппозиционерка просит спецгарантии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь. Она ищет для этого возможности с международным обществом.

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки.

Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - сообщила она.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.

Она также попала в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Тогда в штабе белорусской оппозиционерки заявили, что Тихановская не была уведомлена о ситуации.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко.