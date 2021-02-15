Новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника, - Минюст
Новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора ведомства. Документ также устанавливает новую процедуру избрания директора НАБУ.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.
Глав Минюста отметил, что поддержанный правительством законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти.
"Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - добавил министр.
Как пояснил Малюська, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий указ президента.
Как писало РБК-Украина, КСУ также признал неконституционным положения закона о НАБУ относительно назначения директора ведомства. Эти положения прекратили действовать 16 декабря 2020 года.