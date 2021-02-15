ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника, - Минюст

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 16:33
Новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника, - Минюст Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора ведомства. Документ также устанавливает новую процедуру избрания директора НАБУ.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

Глав Минюста отметил, что поддержанный правительством законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти.

"Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - добавил министр.

Как пояснил Малюська, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий указ президента.

Как писало РБК-Украина, КСУ также признал неконституционным положения закона о НАБУ относительно назначения директора ведомства. Эти положения прекратили действовать 16 декабря 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика увольнение НАБУ Министерство юстиции Украины Артем Сытник Денис Малюська
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса