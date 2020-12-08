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Вопрос назначения нового директора НАБУ неактуален, - Минюст

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 08:47
Вопрос назначения нового директора НАБУ неактуален, - Минюст Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пока неактуально. Власть сейчас сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина министр юстиции Украины Денис Малюська, говорится в материале "Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - заявил он.

По его словам, сейчас занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства.

"После внесения изменений в Конституцию мы (Минюст, - ред.) подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - объяснил Малюська.

Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной радой.

Напомним, в августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а именно соответствующий президентский указ.

В октябре Окружной административный суд постановил уволить Сытника и дал месяц на выполнение этого решения.

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