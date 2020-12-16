Отдельные положения закона о НАБУ по назначению директора сегодня теряют силу

Отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро, признанные неконституционными, теряют силу в среду, 16 декабря. Это никоим образом не изменило статус Артема Сытника как директора НАБУ или статус самого бюро.

Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020… в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - отметил глава Минюста.

По его словам, это решение КСУ никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ.

"НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции… Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ", - сказал министр.

Малюська рассказала, что план властей в связи с этим кризисом состоит из двух частей.

Первая часть - возвращение президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. По его словам, единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию.

"Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - написал министр.

Второй пункт плана заключается в том, чтобы на переходный период урегулировать отдельные процедуры функционирования бюро, не касающиеся назначения директора ведомства, отдельным законопроектом.

"Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - добавил глава Минюста.

По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции либо до дня избрания нового директора по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ).

Или же он продолжит работать до истечения срока своего назначения - 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

В материале "Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ" говорилось, что назначение нового директора бюро пока неактуально. Власть сейчас сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.

Напомним, в августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий президентский указ.

В октябре Окружной административный суд постановил уволить Сытника и дал месяц на выполнение этого решения.