Спортсмен Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

"Слуга народа" на съезде выбрала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.
Об этом заявила нардеп Евгения Кравчук на странице в Facebook.
"Только что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87", - написала она.
Довыборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области пройдут 28 марта. Свободные депутатские мандаты в Раде появились после местных выборов, поскольку нардепы Зиновий Андрийович от "Слуги народа" и Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока" стали мэрами Надворной и Покровска.
Добавим, 28 марта промежуточные выборы в Раду состоятся не только в Ивано-Франковской области. Жители 50-го округа в Донецкой области также будут выбрать нового народного депутата.
Напомним, данные последних соцопросов свидетельствуют о том, что сразу три партии имеют почти одинаковую поддержку и делят первые места в рейтинге. Такие данные показывает опрос КМИС.
Как писало РБК-Украина, опрос Центра Разумкова дает похожую статистику.