"Слуга народа" на довыборах в Раду выдвинет спортсмена Вирастюка

Политическая партия "Слуга народа" определились кандидатами на довыборах в Верховную раду на двух мажоритарных округах. За вакантные мандаты будут бороться спортсмен Василий Вирастюк и глава Покровской РГА Андрей Бондаренко.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в партии.

Официально кандидатов должен утвердить съезд партии, который начнется сегодня в 14:00 в КВЦ "Парковый".

Ожидается, что на досрочных выборах по 87 округу (Надворная, Ивано-Франковская область) "Слугу народа" представит спортсмен и актер Василий Вирастюк.

Источники отметили, что с президентом Владимиром Зеленским он хорошо знаком еще с 2003 года, от него же получил звание "Заслуженный работник физической культуры Украины" на прошлый День независимости.

"Не знаю, кто уговорил Вирастюка, но это хороший вариант. У него позитивная репутация и он местный из Франковска", - объяснил один из депутатов монобольшинства.

На округе №50 (Покровск, Донецкая область) партия президента выдвигает главу районной государственной администрации Андрея Бондаренко. Эту должность он занял 25 января 2020 года. До этого Бондаренко работал в Главном управлении ГФС Донецкой области.

Довыборы на этих двух округах пройдут уже 28 марта.

Отметим, что вакантные места в Раде появились после местных выборов, по результатам которых народные депутаты Зиновий Андрийович ("Слуга народа") и Руслан Требушкин ("Оппозиционный блок") стали мэрами Надворной и Покровска.