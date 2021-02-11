Спортсмен Вірастюк балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

"Слуга народу" на з'їзді обрала спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати. Він балотуватиметься на проміжних виборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Про це заявила нардеп Євгенія Кравчук на сторінці у Facebook .

Довибори в парламент на 87-му мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області пройдуть 28 березня. Вільні депутатські мандати в Раді з'явилися після місцевих виборів, оскільки нардепи Зіновій Андрійович від "Слуги народу" і Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" стали мерами Надвірної та Покровська.

"Щойно партія "Слуга Народу" на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87", - написала вона.

Додамо, 28 березня проміжні вибори в Раду відбудуться не тільки в Івано-Франківській області. Жителі 50-го округу в Донецькій області також обиратимуть нового народного депутата.

Нагадаємо, дані останніх соцопитувань свідчать про те, що відразу три партії мають майже однакову підтримку та ділять перші місця в рейтингу. Такі дані показує опитування КМІС.

Як писало РБК-Україна, опитування Центру Разумкова дає схожу статистику.