UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом

Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украны Денис Шмыгаль сегодня собирает министров и глав обласных государственных администраций из-за ситуации с коронавирусом. На заседании также будет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Кабмине.

Собеседник издания сообщил, что после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

Источник РБК-Украина говорит, что после этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Сегодня в Украине очередной антирекорд по COVID-19.

Ранее Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны в вопросе усиления карантина.

Напомним, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирус