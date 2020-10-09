Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Украны Денис Шмыгаль сегодня собирает министров и глав обласных государственных администраций из-за ситуации с коронавирусом. На заседании также будет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Кабмине.

Собеседник издания сообщил, что после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

Источник РБК-Украина говорит, что после этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Сегодня в Украине очередной антирекорд по COVID-19.

Ранее Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны в вопросе усиления карантина.

Напомним, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.