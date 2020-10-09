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В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 5804 новых случая

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 08:53
В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 5804 новых случая Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что за минувшие сутки сделали 56 405 тестов на коронавирус. В частности, 32 658 ПЦР-тестов и 23 747 ИФА-тестов.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

Вчера Украина пересекла отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Минздраве и ВОЗ прогнозируют, что число зараженных будет только расти.

По состоянию на сегодня, в Украине подтверждены 250 538 случаев коронавируса, 4779 смертельных случаев (+89), 110 650 выздоровевших (+2 417).

Отметим, в четырех областях Украины более чем на 70% заполнены больничные койки.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, которым пошли европейские страны в вопросе усиления карантина.

Источники РБК-Украина в Кабмине сообщали, что пока власти не рассматривают вопрос введения нового локдауна.

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