Повторный карантин в Украине: прогноз Всемирного банка

В ответ на вторую волну коронавируса Украина введет карантинные меры

Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине. Это связано с тем, что количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования все еще увеличивается.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Как отмечается в документе, экономика Украины сильно пострадала от вспышки COVID-19 в 2020 году. В целом ВВП снизился на 11,4% г/г во втором квартале, в результате чего ВВП за полугодие 2020 года упал на 6,5% г/г.

"Тем не менее, негативное воздействие оказалось менее серьезным, чем ожидалось первоначально, так как полномасштабная изоляция длилась только с середины марта до начала мая и была заменена на адаптивный карантин, включивший многие услуги и позволивший, вернуться к нормальному функционированию", - говорится в обзоре.

Кроме того, Всемирный банк ожидает замедление темпов реформ Украине.

"Базовое допущение предполагает повторное введение некоторых мер сдерживания в ответ на "вторую волну" (учитывая, что количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования все еще увеличивается) и более медленные темпы реформ", - отмечается в документе.

Напомним, в октябре Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%).

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.